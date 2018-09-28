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  3. 28 Eylül 2018 09:24

İstanbul'da gökyüzünde ateştopu heyecanı

İstanbul’da akşam saatlerinde çekilen bir görüntü görenleri hayrete düşürdü. Görüntüde birbiri ardına gelen ateş topları görüldü. Görüntülerdeki cisimlerin ne olduklarıyla ilgili bir bilgi edinilemedi.

Bilgin Pro
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