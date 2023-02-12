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İstanbul'da gökyüzünde endişelendiren görüntü

Deprem sonrasında yaşanan doğa olaylarına yönelik ilgi artarken, İstanbul semalarında çekilen bu görüntüler merak uyandırdı. İlginç görüntünün nedeni açıklandı.

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