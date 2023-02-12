Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da gökyüzünde endişelendiren görüntü İstanbul'da gökyüzünde endişelendiren görüntü 12 Şubat 2023 Pazar Saat: 21:10 Deprem sonrasında yaşanan doğa olaylarına yönelik ilgi artarken, İstanbul semalarında çekilen bu görüntüler merak uyandırdı. İlginç görüntünün nedeni açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e92b8cba714c5b83562903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı Selçuk Bayraktar açıkladı; Baykar 1000 konut bağışladı Yıkılan binalarda kahreden gerçek ortaya çıktı Deprem karayolunu bu hale getirdi Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı Kokoreç üretim tesisinde büyük patlama: Yaralılar var! Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi Deprem bölgesinde okul tatili uzatıldı Yıkılan binaların müteahhidi Gürcistan'a kaçarken yakalandı