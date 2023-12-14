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  4. İstanbul'da görülmemiş iğrençlik: Çocukların iğrenç oyunu kamerada

İstanbul'da görülmemiş iğrençlik: Çocukların iğrenç oyunu kamerada

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İstanbul'da bir sitenin otoparkına giren 4 çocuk, park halindeki araçların üzerine çıkıp dışkılarını araçlara sürdü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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