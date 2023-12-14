Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da görülmemiş iğrençlik: Çocukların iğrenç oyunu kamerada İstanbul'da görülmemiş iğrençlik: Çocukların iğrenç oyunu kamerada 14 Aralık 2023 Perşembe Saat: 12:20 Güncelleme: 14 Aralık 2023 Perşembe 12:20 İstanbul'da bir sitenin otoparkına giren 4 çocuk, park halindeki araçların üzerine çıkıp dışkılarını araçlara sürdü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657ac8efd0324e320209fbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti İstanbul'da tacizciye meydan dayağı! Genç kızın çığlıklarına koştular Türk bilim insanları Antarktika yolcusu Görülmemiş boşanma! Adliyeye böyle gitti Erbakan'dan AK Parti'ye şartlı destek! Erdoğan'dan o ili istedi İzmit Körfezi'nde can pazarı Katliam gibi kaza: 16 araç küle döndü: 8 ölü, 14 yaralı var TBMM'de AK Partili Çelebi'nin "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine "Gelmezsen şerefsizsin" diyen Sırrı Sakık'a iki oturum ceza KYK yurdunda 15 öğrenci hastanelik oldu