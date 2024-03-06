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  4. İstanbul'da gözü dönmüş trafik magandası kamerada

İstanbul'da gözü dönmüş trafik magandası kamerada

İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt’ta bir araç sürücüsünün trafikte tartıştığı sürücüyü takip edip ardından defalarca aracına çarptığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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