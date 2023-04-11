Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpe gündüz dehşet: Kızları taciz edip, kurşun yağdırdılar! İstanbul'da güpe gündüz dehşet: Kızları taciz edip, kurşun yağdırdılar! 11 Nisan 2023 Salı Saat: 11:50 İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan dehşete düşüren olayda, 2 zanlı market önündeki 2 genç kızı taciz edip, kendilerine tepki gösteren esnafın dükkanına da kurşun yağdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64351f5039d34d23802a46f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köye inen kurt dehşet saçtı! Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu Canlı yayında Bakan'ın yanında istifa çağrısı Fırtına köyü savaş alanına çeviri! Minarenin devrilme anı kamerada Medyada yapay zeka devrimi: Haberleri sanal spiker sunacak Milyonlarca çalışana 5 yıl erken emeklilik müjdesi Bakan'ı caddede Togg ile gören gençlerden ilginç soru Trabzon'da deprem alarmı: 4 blok için yıkım kararı alındı Camide dehşet! Namaz kıldıran imamı sırtından bıçakladı