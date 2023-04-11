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  4. İstanbul'da güpe gündüz dehşet: Kızları taciz edip, kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da güpe gündüz dehşet: Kızları taciz edip, kurşun yağdırdılar!

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan dehşete düşüren olayda, 2 zanlı market önündeki 2 genç kızı taciz edip, kendilerine tepki gösteren esnafın dükkanına da kurşun yağdırdı.

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