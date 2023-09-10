Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpe gündüz genç kıza korkunç saldırı İstanbul'da güpe gündüz genç kıza korkunç saldırı 10 Eylül 2023 Pazar Saat: 19:35 İstanbul'da okuldan kitaplarını teslim almaya giden 10'uncu sınıf öğrencisi bir genç kız kendisini taciz eden bir grubun saldırısına uğradı. Genç kız ve arkadaşını taciz eden saldırganlar daha sonra genç kızı darp edip yüzüne kaldırım taşı fırlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fdf04ec0756120b22c8273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü vücut geliştirmeci ölü olarak bulundu Felçli hastaya şiddet kamerada! Bu minik dev Antalya'da bir ağacı devirdi Edirne'de yangın zincirleme kazaya yol açtı: 2 ölü var! İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar: Caddede yürüyen kadını, araca bindirip kaçırdılar Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu Güzel oyuncudan şoke eden itiraf: ''Şiddet görüyorum!'' CHP’li Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı