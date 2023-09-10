İstanbul'da güpe gündüz genç kıza korkunç saldırı

İstanbul'da okuldan kitaplarını teslim almaya giden 10'uncu sınıf öğrencisi bir genç kız kendisini taciz eden bir grubun saldırısına uğradı. Genç kız ve arkadaşını taciz eden saldırganlar daha sonra genç kızı darp edip yüzüne kaldırım taşı fırlattı.

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