Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu! İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu! 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 10:55 Güncelleme: 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:55 İstanbul Pendik'te bir iş insanı ATM'den para çekerken uğradığı silahla saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kanlı saldırı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken katil zanlısı Samsun'da yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658bd88079672aa654002473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı Heyelanla kapanan 50 ili birbirine bağlayan yol ulaşıma açıldı Tüfekle oynarken dehşet saçtı Kassam Tugayları, İsrail konvoyunu böyle vurdu Bir kadın daha katledildi! 6 çocuk annesiydi, vahşice öldürüldü! Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti 24 saatte 12 şehit sonrası operasyondan ilk görüntüler