  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı

İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı

Güncelleme:

İstanbul'un Güngören ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Canlı yayında bebek katili Öcalan için skandal sözler
Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı
En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza!
Yola düşen heyelan kamerada! Her şey saniyeler içinde oldu
İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar
LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: Onlarca gözaltı var
İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var
Pendik’te yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı
59'luk Hülya Avşar'dan bikini şov!