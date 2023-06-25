Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı 25 Haziran 2023 Pazar Saat: 22:10 Güncelleme: 25 Haziran 2023 Pazar 22:10 İstanbul'un Güngören ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6498911db220a772580e3af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında bebek katili Öcalan için skandal sözler Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza! Yola düşen heyelan kamerada! Her şey saniyeler içinde oldu İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: Onlarca gözaltı var İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var Pendik’te yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı 59'luk Hülya Avşar'dan bikini şov!