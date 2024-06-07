Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpegündüz 2 genç kızın skandal görüntüleri İstanbul'da güpegündüz 2 genç kızın skandal görüntüleri 07 Haziran 2024 Cuma Saat: 13:55 İstanbul Başakşehir’de bir grup genç kız tartıştığı bir başka genç kıza saldırdı. Genç kızların sokak ortasındaki saç saça kavgası kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6662e73c53e1058687056123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolandırıcıların yeni tuzağı da ünlü isimler oldu Görüntüler MSB'den: SİHA hainleri böyle vurdu Okan Buruk'tan boş sözleşmeye 2 yıllık imza Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha Abdullah Çatlı'nın adı meydana verildi Hayalet köy 30 yıl sonra canlandı: Geri dönüyorlar Kız meleselesi kanlı bitti: Keserle, tornavidayla birbirlerine girdiler, yaralılar var Marmaris'te orman yangını: Cennet 1,5 saatte cehenneme döndü İstanbul'da binadan kopan parçalar araçların üzerine düştü