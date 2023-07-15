İstanbul'da güpegündüz av tüfeği ile dehşet saçtı

İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta elinde av tüfeği olan bir kişi güpegündüz dehşet saçtı. Saldırganın sokak ortasında av tüfeği ile kurşun yağdırdığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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