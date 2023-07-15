Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpegündüz av tüfeği ile dehşet saçtı İstanbul'da güpegündüz av tüfeği ile dehşet saçtı 15 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 11:20 İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta elinde av tüfeği olan bir kişi güpegündüz dehşet saçtı. Saldırganın sokak ortasında av tüfeği ile kurşun yağdırdığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b256d0dfb6156afb2c0d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı Görme engelli kadın futbolcular, milli formayı giymek için mücadele ediyor 2'si kız 3 garsonu tekme-tokat dövdüler Türbülansa giren uçaktaki korku dolu anlar kamerada Sivas'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı 15 Temmuz şehitleri Galata Kulesi'nde yaşatıldı İşte İstanbul'un en sıcak ilçesi: Termometreler 39.7 dereceyi gösterdi Türkiye kavruluyor! Marmara'nın tatil cennetinde plajlar boş kaldı İstanbul Valisi'nden su tasarrufu uyarısı