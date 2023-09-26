İstanbul'da güpegündüz eli bıçaklı dehşet!

Beylikdüzü’nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen şüpheli elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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