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  4. İstanbul'da güpegündüz eli bıçaklı dehşet!

İstanbul'da güpegündüz eli bıçaklı dehşet!

Beylikdüzü’nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen şüpheli elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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