Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpegündüz eli bıçaklı dehşet! İstanbul'da güpegündüz eli bıçaklı dehşet! 26 Eylül 2023 Salı Saat: 13:10 Beylikdüzü’nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen şüpheli elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6512ae113a197071610909f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üniversiteden ''kadavra gönüllüsü'' ilanı Türkiye'nin yeşil altını! Köyde keşfedildi kilosu 20 bin TL'den satılıyor O Türkiye'nin Ferrari'sine süspansiyon taktıran bilgesi Bebek sahilinde 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuralını bozmadı Dilan Polat isyan etti: ''Ne isteniyor, öleyim mi ?'' Lunaparkta korku dolu anlar kamerada Kilosu 300 lira! Kebapçıların vazgeçilmez baharatında hasat başladı Gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz hayatını kaybetti