Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpegündüz kan donduran cinayet İstanbul'da güpegündüz kan donduran cinayet 21 Mart 2022 Pazartesi Saat: 19:50 Ümraniye’de işe gitmek için evden çıkan bir kişi sokakta yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6238acced101da69f8488973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzon'dan ''fıkra'' gibi haber! Heyelan sonrası alınan önlem pes dedirtti Trafikte dehşet saçmıştı! Çekiçli saldırıya 34 yıl hapsi istendi Akın akın Türkiye'ye gelmeye devam ediyorlar Dev dalgalar 20 metrelik kıyı şeridini böyle yuttu Bugün Türkiye'de bir kadın daha katledildi! Kocası olacak cani kızının gözleri önünde katletti 132 taşıyan yolcu uçağının düşme anı kamerada Kemal Sunal hayranlarının gözü yaşlı... Bu görüntüleri ilk kez yayınlandı 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Habertürk'te yine ilginç anlar! Ekonomi konuşulurken konu nerelere geldi