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İstanbul'da güpegündüz kan donduran cinayet

Ümraniye’de işe gitmek için evden çıkan bir kişi sokakta yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

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