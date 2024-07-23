Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: 1 ölü İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: 1 ölü 23 Temmuz 2024 Salı Saat: 17:11 Güncelleme: 23 Temmuz 2024 Salı 17:11 İstanbul Zeytinburnu'nda sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669fba2f7cad97759d051e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin flamingo cennetiydi, bakın şimdi ne hale geldi Bir kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü Polis tam zamanında yetişti, eli bıçaklı eş vuruldu Emekleyerek ölüme gitti... 1 yaşındaki bebeğin korkunç ölümü Devlet Bahçeli: MHP’ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır Ankara'da korku filmi gibi olay: Binlercesi aynı anda saldırdı İstanbul'da 32 milyon TL'lik dev operasyon İstanbul'da dev hortum paniği Hurda toplarken buldu, karakola götürdü, suçlu ilan edildi