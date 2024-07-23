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  4. İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: 1 ölü

İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: 1 ölü

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İstanbul Zeytinburnu'nda sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

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