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İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: Yaralılar var

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Şişli'de bir süre önce kavga eden iki grup, bir süre sonra tekrar karşılaşarak birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Çatışmada baba-oğul ile bir kişi yaralandı.

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