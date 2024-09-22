İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: Yaralılar var

Şişli'de bir süre önce kavga eden iki grup, bir süre sonra tekrar karşılaşarak birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Çatışmada baba-oğul ile bir kişi yaralandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f033cd54c7a3ba4a032723" allowfullscreen></iframe>