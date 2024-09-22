Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: Yaralılar var İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: Yaralılar var 22 Eylül 2024 Pazar Saat: 18:12 Güncelleme: 22 Eylül 2024 Pazar 18:12 Şişli'de bir süre önce kavga eden iki grup, bir süre sonra tekrar karşılaşarak birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Çatışmada baba-oğul ile bir kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f033cd54c7a3ba4a032723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Edirne'de kan donduran olay: Babasını öldürdü, cesedini baltayla parçalayıp yaktı İstanbul'da trafik kavgası: 1 kadın silahla vuruldu ''250 bin dolarlık kaza'' yalanını güvenlik kameraları ortaya çıkardı Şehit askerin yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Metin Arolat'a veda... Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı Otomobilde tabancayla oynarken ağabey katili oldu Turistleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var Tekirdağ'da büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı