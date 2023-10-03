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İstanbul'da güpegündüz yine kanlı çatışma!

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İstanbul'da son dönemde artan silahlı çatışmalarına bir yenisi daha eklendi. 3 kişinin yaralandığı çatışmanın yaşandığı nokta bu sefer Fatih'ti... Kanlı çatışma saniye saniye kameralara yansıdı.

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