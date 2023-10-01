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İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

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İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonunun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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