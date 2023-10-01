Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 13:15 Güncelleme: 01 Ekim 2023 Pazar 13:15 İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonunun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651946ba10481033b56c4cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Ankara'da çatışma ve patlama anı kamerada Emniyet'ten ''yatırım tavsiyesi'' uyarısı Ankara'da çatışma ve aracın patlama anı kamerada Ankara'daki bombalı saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da korkutan patlama Camide faiz gerginliği! Minbere çıkıp cemaate böyle seslendi Ünlü rapçiler trafik kazası geçirdi: Yaralılar var! Manisa'da can pazarı! Yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu