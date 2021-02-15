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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA YASAĞI ESNETİLDİ
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  3. 15 Şubat 2021 09:45

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte son durum

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından haftanın ilk iş günü trafik akışı önceki haftalara göre sakin seyrediyor.

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