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  3. 21 Ekim 2019 13:05

İstanbul'da halı sahadaki ölüm kamerada

Sultangazi'de halı saha maçı sırasında fenalaşan 37 yaşındaki Ekrem Karakaya, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

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