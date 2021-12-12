Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Halk Ekmek kuyruğu böyle görüntülendi İstanbul'da Halk Ekmek kuyruğu böyle görüntülendi 12 Aralık 2021 Pazar Saat: 14:21 İstanbul'da ekmeğe yapılan zamların ardından Halk Ekmek büfesi önünde oluşan kuyruk sosyal medyanın gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b5db3252d7ee1d547c6873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akit TV canlı yayınında Ümit Özdağ'dan bomba hareket Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında öğrendi İstanbul sahilinde yine aynı manzara! ''Kırmızı'' örtü her yeri sardı İşte ekonomideki ''toz pembe bulutları'' dağıtan video! Kapıda asılı bayat ekmekler oyunu bozdu Erdoğan: ''Sosyal medya demokrasi için ana tehdit'' Esnaf Türkçe yazıları kaldırdı, Bulgarca yazıları astı Gözaltında mı, ev hapsinde mi derken... İsmail Saymaz, Sedat Peker ile ilgili son bilgiyi paylaştı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaştığı kasadan servet çıktı İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Dışarıdan gelip saldırdılar