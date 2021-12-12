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  4. İstanbul'da Halk Ekmek kuyruğu böyle görüntülendi

İstanbul'da Halk Ekmek kuyruğu böyle görüntülendi

İstanbul'da ekmeğe yapılan zamların ardından Halk Ekmek büfesi önünde oluşan kuyruk sosyal medyanın gündemine oturdu.

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