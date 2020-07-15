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  3. 15 Temmuz 2020 15:35

İstanbul'da halk otobüsü kazası!

İstanbul Avcılar'da bir halk otobüsü ağaca ve çöp konteynerine çarptı. Otobüs şoförünün rahatsızlanması nedeniyle kaza yaşandığı belirtildi.

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