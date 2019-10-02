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CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR -CANLI
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  3. 02 Ekim 2019 13:55

İstanbul'da halk otobüsünde alarm: Kimse inmesin binmesin

Yenikapı-Kuyumcukent arasında sefer yapan özel halk otobüsünde bir kadın, çantasını çalmaya teşebbüs eden hırsızı farkedince bağırmaya başladı. Şoför kapıları kilitleyip polisi bekledi.

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