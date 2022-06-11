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  4. İstanbul'da halk sokağa döküldü; AK Partili başkana istifa çağrısı!

İstanbul'da halk sokağa döküldü; AK Partili başkana istifa çağrısı!

İstanbul Okmeydanı'nda vatandaşlar kentsel dönüşüme karşı sokağa çıkıp AK Partili belediye başkanını istifaya çağırdı.

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