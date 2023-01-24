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  4. İstanbul'da haraç çetesi dehşeti! Esnafa kabusu yaşattılar

İstanbul'da haraç çetesi dehşeti! Esnafa kabusu yaşattılar

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İstanbul Bahçelievler'de tekel bayisine gelen 2 kişi daha önce haraç almak için tehdit ettikleri dükkan sahibini defalarca bıçaklayıp kafasında şişe kırarak ağır yaraladı.

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