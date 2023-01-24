Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da haraç çetesi dehşeti! Esnafa kabusu yaşattılar İstanbul'da haraç çetesi dehşeti! Esnafa kabusu yaşattılar 24 Ocak 2023 Salı Saat: 14:05 Güncelleme: 24 Ocak 2023 Salı 14:05 İstanbul Bahçelievler'de tekel bayisine gelen 2 kişi daha önce haraç almak için tehdit ettikleri dükkan sahibini defalarca bıçaklayıp kafasında şişe kırarak ağır yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cfbb79b1f41177e9081ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye azar! Sultangazide çaldıkları sosyal medya hesabı ile 120 bin lira dolandırdılar Barajda su seviyesi düştü; evler gün yüzüne çıktı İstanbul'da karşıdan karşıya geçme kavgası Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 2'nci sezonu için karar verildi Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'ya önereceği iki isim ortaya çıktı Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı ''Gel bir konuşalım'' dediği kadını, kızının önünde başından vurdu İstanbul'da kilisede yangın! 2 kişi öldü