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  3. 12 Aralık 2019 00:10

İstanbul'da hareketli anlar ! Polis şüpheliyi vurarak yakaladı

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışma çıktı. Polis bir şüpheliyi bacağından vurarak yakalarken, gözaltına alınan şüpheliyi kaçırmaya çalışan akrabasına biber gazı sıkılarak engel olundu.

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