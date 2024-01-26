Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hareketli dakikalar! Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı İstanbul'da hareketli dakikalar! Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı 26 Ocak 2024 Cuma Saat: 13:25 Güncelleme: 26 Ocak 2024 Cuma 13:25 İstanbul'un en işlek noktalarından Vatan Caddesi'nde yol kenarına bırakılan çanta paniğe neden oldu. Çatanın içinden kıyafet çıktığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b388a79a3d4433b4091243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Memleket Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu; İnce açıkladı İstanbul'da turiste kabusu yaşattılar! Dövüp, gasp ettiler Türkiye'nin en soğuk ilinden buz gibi görüntüler! Her şey kırağı tuttu Japonya’nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı Trafikte akıl almaz kavga: Tetikçi tutup kurşunlattı Genç çift odada değil depoda can vermiş Doğanın ''kılcal damarları'' havadan görüntülendi! Mest eden manzara ''Taçsız Kral'' cinayeti 18 yıl sonra aydınlatıldı 90 yaşındaki Rizeli Kasım amca ''imkansız'' diyenleri utandırdı