Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hastanede doktora saldırı: Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da hastanede doktora saldırı: Ortalık savaş alanına döndü 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 12:52 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 12:52 Sağlık çalışanına hasta yakını şiddetinin son adresi İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi... Kızlarının kimliği kırık olduğu için geri çevrilen aile, hastane çalışanlarına saldırdı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ab5ad24c24c1a6b90f81c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuk parkında korkunç ölüm İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti 12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü Haniye’nin cenaze töreninde Filistinliler ve Filistin için söz verildi O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor Polisin silah doğrulttuğu kişiye bir kadın siper oldu 200 milyonda bir görünen gizemli canlı Ayvalık derinliklerinde ortaya çıktı İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında istenen cezalar belli oldu