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  3. 22 Mayıs 2017 14:45

İstanbulda hastanede korkutan yangın

İstanbul Mehmet Akif Kalp ve Damar Hastanesi'nin ek hizmet binası inşaatında yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

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İmzalar atıldı
İmzalar atıldı
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Hacca gitmeye hak kazandınız denilerek dolandırıldı
Hacca gitmeye hak kazandınız denilerek dolandırıldı
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Vali Topaca'dan öldürülen 2 teröristle ilgili açıklama!
Vali Topaca'dan öldürülen 2 teröristle ilgili açıklama!
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Ünlü iş adamının evine giren hırsızlar kamerada
Ünlü iş adamının evine giren hırsızlar kamerada
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Uyuşmazlıklarda yeni çözüm yolu arabuluculuk
Uyuşmazlıklarda yeni çözüm yolu arabuluculuk
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Büyük bölümü yıkıldı
Büyük bölümü yıkıldı