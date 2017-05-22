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  3. 22 Mayıs 2017 17:20

İstanbulda hastanede korkutan yangın

İstanbul Mehmet Akif Kalp ve Damar Hastanesi'nin ek hizmet binası inşaatında yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

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İstanbulda büyük yangın
İstanbulda büyük yangın
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