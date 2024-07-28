İstanbul'da hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi

Esenler'de özel bir hastanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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