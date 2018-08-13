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  3. 13 Ağustos 2018 23:25

İstanbul’da hastanede yangın paniği

Fatih’te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye müdahaleye başladı. (İHA)

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