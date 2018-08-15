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  3. 15 Ağustos 2018 17:40

İstanbul’da hastanede yangın

İstanbul Sultanbeyli’de özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. (İHA)

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