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İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada

İstanbul Avcılar'da yan yolda ilerleyen otomobil, hatalı sollama yapan başka bir otomobil tarafından sıkıştırılınca refüje vurarak elektrik direğine çarptı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

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