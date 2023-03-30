Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 10:20 İstanbul Avcılar'da yan yolda ilerleyen otomobil, hatalı sollama yapan başka bir otomobil tarafından sıkıştırılınca refüje vurarak elektrik direğine çarptı. O anlar araç kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642538398ac0c42a2d31c3f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yol kenarındaki afişleri gören dönüp bir kez daha baktı Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor... Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı Deniz taştı; İskenderun bir kez daha sular altında kaldı Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi ''Hizbullahçıyız, Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz'' demişti, yeni video geldi Can Ataklı ağzını bozdu, Muharrem İnce'ye demediğini bırakmadı Adnan Oktar sorusu Erbakan'ı kızdırdı