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İstanbul'da havuz patladı, okul bahçesi göle döndü

İstanbul Fatih'te portatif havuzun patlaması sonucu okulun bahçesi ve bodrumu su ile doldu. Yaşanan panik kameraya yansıdı.

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