Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da havuz patladı, okul bahçesi göle döndü İstanbul'da havuz patladı, okul bahçesi göle döndü 28 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 08:20 İstanbul Fatih'te portatif havuzun patlaması sonucu okulun bahçesi ve bodrumu su ile doldu. Yaşanan panik kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e21c93f629597ab17e2923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Irak'ta Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı HDP İl Başkanının da aralarında olduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı Plajda dehşet! Saldıran köpekbalığı değil! Neyin saldırdığını görünce şok oldular 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Cinayetin sebebi şoke etti AK Partili il başkanına askeri tören Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı 15 Temmuz'un kayıp silahlarıyla ilgili korkutan iddia Sınırdaki kaçak Türklerin görüntüleri olay oldu Kadıköy'de Putin tezahüratı ayıbı!