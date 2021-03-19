Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da HDP'li ilçe başkanları gözaltında! İstanbul'da HDP'li ilçe başkanları gözaltında! 19 Mart 2021 Cuma Saat: 13:16 HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkaİstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605479e590b26136453c596f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da nefes kesen operasyon! ''Fino Gürkan'' yakalandı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu Edirne'de fabrikada amonyak patlaması! Soylu'nun ''Canı çıkacısa'' dediği derneğin başkanı gözaltında Türkiye'de de uygulanacak olan BioNTech aşısının etki oranı açıklandı NASA'nın SLS roketi testi geçti Yunan zulmü bitmiyor! İzmir açıklarında insanlık dışı olay! İstanbul'da bir kadının yaşadığı kabus kamerada Silahlı soyguncu neye uğradığını şaşırdı!