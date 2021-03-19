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İstanbul'da HDP'li ilçe başkanları gözaltında!

HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkaİstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

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