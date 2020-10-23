  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Ekim 2020 16:10

İstanbul'da ''hediye bisiklet'' cinayeti! Komşusu kalbinden bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde komşusunun çocuğuna hediye ettiği bisikleti geri isteyen kişi, çıkan kavgada komşusunun karısı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Video Galeri
Vergi ve trafik borçlarına yapılandırması geliyor!
Vergi ve trafik borçlarına yapılandırması geliyor!
Video Galeri
İstanbul'a ek tedbirler mi geliyor ? Erdoğan hem uyardı, hem de açıkladı
İstanbul'a ek tedbirler mi geliyor ? Erdoğan hem uyardı, hem de açıkladı
Video Galeri
Büyükçekmece'de düşen uçağın pilotu yaşamını yitirdi
Büyükçekmece'de düşen uçağın pilotu yaşamını yitirdi
Video Galeri
15 evladımızın şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı yakalandı
15 evladımızın şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı yakalandı
Video Galeri
7. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
7. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Video Galeri
Ermenistan askerinden PKK itirafı
Ermenistan askerinden PKK itirafı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM