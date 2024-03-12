Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da helikopter destekli operasyon! Araçlar didik didik arandı İstanbul'da helikopter destekli operasyon! Araçlar didik didik arandı 12 Mart 2024 Salı Saat: 17:15 Güncelleme: 12 Mart 2024 Salı 17:15 İstanbul polisi helikopter destekli ''Huzur İstanbul'' denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, durdukları araçları didik didik ararken, sürücü ve yolcuların GBT sorguları yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f06390acf2a0144f036133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarihi an! MİDLAS ilk kez füze ateşledi 600 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 60 kişi yakalandı Rusya'da 15 kişiyi taşıyan uçak düştü 4 kişilik ailenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor! Yunanistan ve Suriye sınırında 46 kişi yakalandı Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu: Salonu terk etti İmamoğlu, para sayma görüntülerinin perde arkasını açıkladı