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  4. İstanbul'da helikopter destekli operasyon! Araçlar didik didik arandı

İstanbul'da helikopter destekli operasyon! Araçlar didik didik arandı

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İstanbul polisi helikopter destekli ''Huzur İstanbul'' denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, durdukları araçları didik didik ararken, sürücü ve yolcuların GBT sorguları yapıldı.

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