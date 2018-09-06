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  3. 06 Eylül 2018 17:25

İstanbul’da helikopter düştü: 2 yaralı

İstanbul Bostancı sahilinde helikopter düştü 2 kişi yaralandı. (İHA)

Bilgin Pro
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