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  3. 17 Aralık 2020 13:15

İstanbul'da hırsızlara linç girişimi kamerada!

Esenyurt'ta bir kişi hırsızlık yaptığı iddiasıyla mahalle sakinleri tarafından dayak yedi. Şüpheliye bir mahalleli ise İngiliz anahtarı ile vurdu. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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