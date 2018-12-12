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  3. 12 Aralık 2018 23:50

İstanbul’da holdingin arka bahçesinde bomba ihbarı

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı Mahallesi’nde Cengiz Holding’in arka bahçesinde içinde bomba olduğu iddia edilen bir paket bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (İHA)

Bilgin Pro
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