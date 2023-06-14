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  4. İstanbul'da hortum oluştu! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul'da hortum oluştu! Korku dolu anlar kamerada

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde tır garajında oluşan hortum şaşkınlığa neden oldu. Hortum kameraya anbean yansırken maddi zarar oluşturmadığı öğrenildi.

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