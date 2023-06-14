Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hortum oluştu! Korku dolu anlar kamerada İstanbul'da hortum oluştu! Korku dolu anlar kamerada 14 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 08:10 Güncelleme: 14 Haziran 2023 Çarşamba 08:10 İstanbul'un Maltepe ilçesinde tır garajında oluşan hortum şaşkınlığa neden oldu. Hortum kameraya anbean yansırken maddi zarar oluşturmadığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64894bbd09db9e5b504563c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eda Ece'den ödül gecesinde tepki çeken ''deprem bölgesi'' açıklaması Kaza sonrası ortalık karıştı, öfkelerini aracı parçalayarak çıkardılar CHP'de ilk genel başkan adayı belli oldu Heyelan 2 otomobili böyle yuttu; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi İzmir'de yüzlerce polisle dev operasyon Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Mesele İstanbul'dan ibaret değil İstanbul'da tacizciye meydan dayağı