Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hortum paniği kamerada İstanbul'da hortum paniği kamerada 04 Temmuz 2021 Pazar Saat: 22:00 İstanbul'da bugün yaşanan hortum paniği saniye saniye kameralara yansıdı. Kısa süreli paniğe yol açan hortum büyük korkuya yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e205544ee18a773d489aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk kovboy sosyal medyayı salladı Hazar Denizi'nde büyük patlama Yandaş medyaya en güzel yanıtı o verdi: ''Sizin tuzunuz kuru!'' Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için Kadıköy'de buluştu Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattı Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Görüntüler dehşete düşürdü Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler Küçük çocuğu araçtan sarkıtan babadan pes dedirten ifade