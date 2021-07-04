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İstanbul'da hortum paniği kamerada

İstanbul'da bugün yaşanan hortum paniği saniye saniye kameralara yansıdı. Kısa süreli paniğe yol açan hortum büyük korkuya yol açtı.

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