Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hortum paniği! O anlar kamerada İstanbul'da hortum paniği! O anlar kamerada 11 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 16:55 Güncelleme: 11 Kasım 2023 Cumartesi 16:55 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken, Küçükçekmece Gölü'nde hortum meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654f87c9d6b8ef4a1a03dae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu Anadolu'nun ilk yazılı tabletleri orada bulunmuştu! 4 bin 300 yıllık yeni keşif Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada İsrail yine bir hastaneyi vurdu: Elektrik, su ve iletişim kesildi! Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü Sağlık Bakanı Koca’nın bu el hareketi büyük tepki çekti TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Araç alev aldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza