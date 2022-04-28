Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da hücre evine baskın! Bayramı kana bulayacaklardı İstanbul’da hücre evine baskın! Bayramı kana bulayacaklardı 28 Nisan 2022 Perşembe Saat: 08:15 Açıklama İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi. İstanbul’daki hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Basında yakalanan zanlıların bayramda İstanbul'da kanlı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626a22e54eb6706ed4738733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ersan Şen ile Cem Kaya canlı yayında birbirine girdi Bakan Nureddin Nebati alkış alamayınca... Muğla'da metan gazı faciası! 4 ölü Murat Boz’un terli havlusu için birbirlerine girdiler Mustafa Sarıgül'ün kamera arkası görüntüleri paylaşıldı Akşener, ''Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'' sloganı ile karşılandı AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam'' Yazın habercisi Fedon denize düştü Bayram tatiliniz ''yalan'' olabilir