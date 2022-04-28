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  4. İstanbul’da hücre evine baskın! Bayramı kana bulayacaklardı

İstanbul’da hücre evine baskın! Bayramı kana bulayacaklardı

Açıklama İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi. İstanbul’daki hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Basında yakalanan zanlıların bayramda İstanbul'da kanlı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

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