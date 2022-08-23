Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hukuk bürosunda yangın paniği İstanbul'da hukuk bürosunda yangın paniği 23 Ağustos 2022 Salı Saat: 12:00 İstanbul Bakırköy'de hukuk bürosu olarak kullanılan villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6304972b5941ad3719711e6b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR SGK memuru evinde ölü bulundu Terör propagandası yapan PKK'lılara şafak baskını İstanbul trafiğinde maganda sürücü dehşeti kamerada! Yaralılar var 1 Eylül için geri sayım başladı! Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor Süper yatın batma anı kamerada! Denizin dibini boyladı İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti: 2 polis yaralı Gaziantep'te hayatını kaybeden muhabirlerin son görüntüleri ortaya çıktı Bir kadına şiddet olayı daha! Eski sevgilisi genç kadına dehşeti yaşattı Küçük çocuk balkondan yere çakıldı! Dehşet dolu anlar kamerada