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İstanbul'da hukuk bürosunda yangın paniği

İstanbul Bakırköy'de hukuk bürosu olarak kullanılan villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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