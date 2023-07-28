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  4. İstanbul'da huzurevinde kabus! 115 kişi tahliye edildi

İstanbul'da huzurevinde kabus! 115 kişi tahliye edildi

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İstanbul Sarıyer’de 115 kişinin kaldığı 2 bloklu İzzet Baysal Huzurevi’nin bir blokunun bodrum katındaki çamaşırhane bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle 115 kişi tahliye edildi.

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