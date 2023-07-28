Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da huzurevinde kabus! 115 kişi tahliye edildi İstanbul'da huzurevinde kabus! 115 kişi tahliye edildi 28 Temmuz 2023 Cuma Saat: 11:05 Güncelleme: 28 Temmuz 2023 Cuma 11:05 İstanbul Sarıyer’de 115 kişinin kaldığı 2 bloklu İzzet Baysal Huzurevi’nin bir blokunun bodrum katındaki çamaşırhane bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle 115 kişi tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c376ca8d5f1b7fd8643e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremin yıktığı Hatay'ı şimdi de Afrika sıcakları vurdu Siyanür tespit edilen kuyuda define aramışlar! İstanbul'da yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü Marmara Denizi'nin ortasında kabus! Yolcular baygınlık geçirdi MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'nın Sincar sorumlusu etkisiz hale getirildi Tanju Özcan HDP'ye 1 kilo kına göndermiş: ''Görünür bir yere sürmedikleri kesin!'' Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi İstanbul'da 70 bin TL'lik zammı kabul etmeyen kiracıya beyzbol sopalı saldırı Davutoğlu Akbelen'de: ''Bu katliamı derhal durdurun''