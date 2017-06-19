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  3. 19 Haziran 2017 11:15

İstanbulda ibretlik görüntü

Taksim Gezi Parkı’nda “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullanan yabancı uyruklu erkek bir şahıs krize girdi.

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Sabırsızlığı yüzünden hayatından oluyordu
Sabırsızlığı yüzünden hayatından oluyordu
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İstanbuldan Mardine dilek köprüsü
İstanbuldan Mardine dilek köprüsü
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Canlı yayında depreme yakalandı
Canlı yayında depreme yakalandı
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Kaybolan çocuk önce ağladı, sonra ağlattı
Kaybolan çocuk önce ağladı, sonra ağlattı
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Jandarma aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Jandarma aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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İstanbulda kamyonet dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbulda kamyonet dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı