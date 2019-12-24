SON DAKİKA
AYM'DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İÇİN EMSAL KARAR!
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Aralık 2019 13:15

İstanbul'da İETT otobüsü devrildi: 1 ölü 11 yaralı

Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Video Galeri
Sel sularına kapılan çocuğu vatandaşlar böyle kurtardı
Sel sularına kapılan çocuğu vatandaşlar böyle kurtardı
Video Galeri
Bu görüntüler Türkiye'den! Avcı, az kalsın av oluyordu!
Bu görüntüler Türkiye'den! Avcı, az kalsın av oluyordu!
Video Galeri
Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı
Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı
Video Galeri
Kış günü 26 noktada orman yangını ! Kriz masası oluşturuldu
Kış günü 26 noktada orman yangını ! Kriz masası oluşturuldu
Video Galeri
Uçakta telefon kullanımının cezası da zamlandı
Uçakta telefon kullanımının cezası da zamlandı
Video Galeri
Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu'dan Kanal İstanbul yorumu
Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu'dan Kanal İstanbul yorumu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM