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İstanbul'da İETT otobüsünde panik kamerada

İstanbul Pendik’te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

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