Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da İETT otobüsünde panik kamerada İstanbul'da İETT otobüsünde panik kamerada 26 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 10:30 İstanbul Pendik’te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6331550a72383156e15931b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin pek çok şehrinden görülen ''gizemli'' ışıklar paniğe yol açtı Onlarca kaçak yabancı uyrukluyu İstanbul sokaklarına bıraktılar KYK mağdurlarının favorisi oldu! İşte sosyal medyada olay olan o video Canlı yayında açıkladı: ''Kılıçdaroğlu bunu bile göze almış durumda'' Antalya'daki drift festivalinde skandal görüntüler Ece Seçkin İstanbul'u salladı Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronlar'' görevde Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı: Binlerce kişi başvurdu İran'da başörtüsünü çıkartan 20 yaşındaki genç kadın kurşuna dizildi!