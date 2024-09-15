Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay 15 Eylül 2024 Pazar Saat: 13:20 İstanbul Pendik'te İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e6b501fd6d5e69ab0a2413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa'da korkutan hortum Sakarya'da fabrikada patlama: 20 yaralı Çöplükte gizemli ceset Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı Erdoğan: ''Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını soracağız'' Eylül sofralarının lezzeti palamutun ucuzlayan fiyatını gören inanamadı Burada 2 şey yasak: Küfürlü konuşmak ve siyaset... Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı Tapu dairesinde dublörlü vurgun