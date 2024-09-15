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  4. İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay

İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay

İstanbul Pendik'te İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

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