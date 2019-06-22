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  3. 22 Haziran 2019 16:30

İstanbul'da iğrenç taciz kamerada!

İstanbul Sultangazi'de oturduğu apartmanın merdivenlerini temizleyen kadın, kendisine yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. Yakalanan saldırgan tutuklanırken olay apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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